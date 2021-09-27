Down sendromlu Melisa, 4´üncü kattan düşüp öldü

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Ali LEYLAK/ ŞANLURFA, (DHA)ŞANLIURFA´nın Suruç ilçesinde, down sendromlu Melisa Nur Geçgel (7), 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşerek, hayatını kaybetti.

Olay, Suruç'a bağlı Küçükköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Down sendromlu Melisa Nur Geçgel, apartmanın 4´üncü katındaki evlerinin balkondan iddiaya göre, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Ağır yaralanan ve ihbarla gelen sağlık ekiplerince Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Geçgel, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Melisa Nur'un cenazesi, defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-09-27 12:50:16



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