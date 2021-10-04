İşten çıkarılan işçilerden fabrika önünde eylem

Şanlıurfa’da bir mesajla işten çıkarılan tekstil işçileri, fabrika önünde eylem yaptı.

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında işten çıkarılan yaklaşık 350 işçi, fabrika önünde eylem yaptı. Ellerindeki megafonla hak talebinde bulunan işçiler, daha sonra fabrika önünde oturma eylemi yaptı. Jandarma ekiplerinin fabrika çevresinde güvenlik önlemi aldığı eylem devam ediyor.

“Kod18” ile işten çıkarıldığını belirten işçiler, sabah saatlerinde işe gitmek için uyandıklarında, “Sayın işçi 4A kapsamındaki sigortalılığınız “Kod 18” (işin sona ermesi) nedeniyle 03.10.2021 tarihli işten ayrılış bildiriminiz işveren tarafından yapılmıştır. Sağlıklı ve güvenli günler dileriz” şeklinde bir mesaj aldıklarını söylediler.

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