İş adamının hayatını kaybettiği kavgayla ilgili baba ve oğlu tutuklandı

Şanlıurfa'da iş adamının hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden kiracı olan baba ve oğlu tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesinin Ahmet Erseven Mahallesi'nde meydana geldi. Fırının sahibi İsmail Ulusoy (51) ile kiracısı arasında çıkan silahlı kavgada Ulusoy'un hayatını kaybetmesine ilişkin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Cinayet Büro ekiplerince gözaltına alınan 3 kişi ile daha sonra olaya karıştığı belirlenen 2 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan iş yerinin kiracısı baba M.O. ve oğlu B.., tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

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