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Karbel Karaköprüspor - Çankaya Futbol Kulübü: 0-0

DHA

Karbel Karaköprüspor - Çankaya Futbol Kulübü: 0-0


Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA) -
STAT: Faruk Çelik Stadı
HAKEMLER: Halil Erdoğan, Feyzullah Çimen, Muhammed Mahmut Delimazı
KARBEL KARAKÖPRÜSPOR: ErşenFikret, Doğancan (Dk.70 Mehmet Durgut), Halil (Dk.78 Batuhan), Barış, Emre Aydın (Dk.78 Utku), Umut, Emre Karadağ (Dk.47 İsa), Abdurrahman, Ahmet Mumin, Emre Yıldırım
ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ: HüseyinRahmi (Dk.88 Serhan), Kadir, Hüseyin (Dk.75 Berke), Salim (Dk.62 Berkay), Haydar, Hasan, Batuhan, Hacı, Salih (Dk.89 Ahmet), Murathan
SARI KARTLAR: Emre Karadağ, Emre Yıldırım, Ahmet Mumin (Karbel Karaköprüspor) - Haydar, Ahmet Yaviloğlu (Çankaya Futbol Kulübü)
TFF 3'üncü Lig 7´inci haftasında Karbel Karaköprüspor sahasında konuk ettiği Çankaya Futbol Kulübü ile 0-0 berabere kaldı.DHA-Spor Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2021-10-13 16:09:27

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