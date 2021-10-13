Karbel Karaköprüspor - Çankaya Futbol Kulübü: 0-0

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA) -
STAT: Faruk Çelik Stadı
HAKEMLER: Halil Erdoğan, Feyzullah Çimen, Muhammed Mahmut Delimazı
KARBEL KARAKÖPRÜSPOR: ErşenFikret, Doğancan (Dk.70 Mehmet Durgut), Halil (Dk.78 Batuhan), Barış, Emre Aydın (Dk.78 Utku), Umut, Emre Karadağ (Dk.47 İsa), Abdurrahman, Ahmet Mumin, Emre Yıldırım
ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ: HüseyinRahmi (Dk.88 Serhan), Kadir, Hüseyin (Dk.75 Berke), Salim (Dk.62 Berkay), Haydar, Hasan, Batuhan, Hacı, Salih (Dk.89 Ahmet), Murathan
SARI KARTLAR: Emre Karadağ, Emre Yıldırım, Ahmet Mumin (Karbel Karaköprüspor) - Haydar, Ahmet Yaviloğlu (Çankaya Futbol Kulübü)
TFF 3'üncü Lig 7´inci haftasında Karbel Karaköprüspor sahasında konuk ettiği Çankaya Futbol Kulübü ile 0-0 berabere kaldı.DHA-Spor Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2021-10-13 16:09:27
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.