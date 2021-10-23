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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Okul güvenliği ve eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı

İHA

Okul güvenliği ve eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı

Çocukların huzur ve güven ortamında eğitimlerinin sağlanması amacıyla sürdürülen okul güvenliği ve eğitim öğretim hizmetlerinin değerlendirildiği toplantı, Vali Abdullah Erin başkanlığında yapıldı.
Şanlıurfa Valiliği konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Vali Yardımcısı Adem Eser, Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt ile okul idarecileri ve okul aile birliği temsilcileri katıldı.
Okullarda güvenli ortamın sağlanması amacıyla kent güvenlik bilgi sistemine entegre edilen kameralar, okul çevrelerine görevlendirilen polisler, okullarda görevlendirilen güvenlikçiler ile okul geçişlerindeki güvenli yolların yapılması konusunda sürdürülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, taşımalı eğitimdeki son durum da masaya yatırıldı.
İlin eğitim öğretimdeki genel durumunu değerlendiren Vali Abdullah Erin, Şanlıurfa’nın yaklaşık 900 bin öğrencisi bulunduğunu, 2.2 milyonluk nüfusla kıyaslandığında nüfusun yaklaşık yarısının öğrenci olduğunu dile getirdi.
Şanlıurfa’nın eğitim başarısındaki nitelik ve kalitesi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Vali Erin, eğitim sıralamasında Şanlıurfa’yı Türkiye’de ortalamasına çıkarmak için çalışmaya devam ettiklerini belirtti. Eğitimdeki fiziki altyapı eksikliğinin giderilmesi için devletin ciddi yatırımlar yaptığı Şanlıurfa’da, sadece son dört yılda 4 binin üzerinde derslik inşa edildiğini kaydeden Vali Erin, halen 3 bin 779 dersliğe ihtiyaç olduğunu, nüfus artış hızı dikkate alındığında ise her yıl 1000 ile 1500 derslik inşa edilmesine gerek olduğunu ifade etti.
Okullaşma oranları hakkında da bilgiler veren Vali Erin, okul öncesi eğitimde Türkiye ortalamasının yüzde 56,89 iken Şanlıurfa’da bu oranın yüzde 51.8, ilkokulda Türkiye ortalamasının yüzde 93 Şanlıurfa’da yüzde 92, ortaokulda Türkiye ortalamasının yüzde 88 Şanlıurfa’da yüzde 86, lisede Türkiye ortalamasının yüzde 88 Şanlıurfa’da ise yüzde 67 olduğunu belirterek, aşılması gereken bir problemin de ortaokula ve liseye geçişlerdeki sayının Türkiye ortalamasına ve üzerine çıkarılması olduğunu söyledi.
Yeni okul ve derslik ihtiyaçlarının bu yılsonunda veya gelecek yıl hız kazanacağı bilgisini veren Vali Erin, ödenekler tahsis edilince yeni okulları nereye yapalım arayışı başlamadan önce Kaymakamlıkların bu yönde hazırlık yapmasını, okul inşa edilecek alanları yerel yönetimlerle hızlı şekilde belirlemelerini istedi. 20182019 döneminde Şanlıurfa’da kırsala inşa edilen 150 okulla taşımalı eğitimi bir miktar aşağıya çektiklerini ifade eden Vali Erin, bu sorunun aşılması için hızla yeni okullar inşa edilmesinin önemine işaret etti. Toplantı, okulların sorunlarının dile getirilmesi ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesiyle sona erdi.

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