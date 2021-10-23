Şanlıurfa'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

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Mehmet SEZGİN/ SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Siverek-Hilvan yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Osman Borak'ın kullandığı 56 AT 675 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak takla atıp, şarampole devrildi. Kazada sürücü ve araçta bulunan Nurullah Geçgel, Necmettin Borak, Halime Borak, Gülsüm Geçgel ve Şeyma Geçgel yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste yaralılardan Necmettin Borak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN

2021-10-23 12:03:07



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