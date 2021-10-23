Siverek'te takla atan otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

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Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atıp, şarampole devrilen otomobilde 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Siverek Viranşehir karayolunun 25´inci kilometresinde meydana geldi. Ümit Safi yönetimindeki 63 B 0561 plakalı otomobil, Çatak Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan Abdusselam Safi, Eyyüp Ensar Çetiz ve Muhammed Safi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Muhammed Safi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Safi´nin cenazesi otopsisi morga kaldırılırken, yaralanan 3 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kazaya ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN

2021-10-23 21:41:35



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