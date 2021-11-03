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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eyyübiye’de 180 dönümlük millet bahçesinde çalışmalar sürüyor

İHA

Eyyübiye’de 180 dönümlük millet bahçesinde çalışmalar sürüyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, 180 dönümlük alanda yapım çalışmaları devam eden millet bahçesinde incelemelerde bulundu.
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, beraberindeki teknik ekiple yapım çalışmaları devam eden 180 dönümlük millet bahçesi alanında incelemelerde bulundu. Akçakale yolu üzerindeki Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi arazisinde 180 dönümlük alanda yapımı başlayan Millet Bahçesi yeri daha önceden Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından tahsisi Eyyübiye Belediyesine yapılmıştı. İçerisinde mesire alanları, millet kıraathanesi, cami, çocuk oyun alanları, sosyal donatı alanları, bisiklet parkuru, yürüyüş yolları, spor alanları bulunuyor. Vatandaşların rahatça vakit geçirebilecekleri alanları barındıracak olan millet bahçesinin yapım çalışmalarının önümüzdeki bahar aylarında tamamlanacağı ve bölge sakinlerinin hizmetine sunulacağı belirtildi. Donanım anlamında Türkiye’nin en büyük 3’üncü millet bahçesi olma özelliğini taşıyan alanda açıklama yapan İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kuş, “Eyyübiye her şeyin en güzeline layık” dedi.

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