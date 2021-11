Şanlıurfaspor - Anagold 24Erzincanspor: 2-1

Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA,(DHA) -STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu

HAKEMLER: Mehmet Çağatay Lakot, Oğuz Akyüz, Güner Mumcu Taştan

ŞANLIURFASPOR: Murat Demir (Dk. 89 Mücahit)Mustafa Çakır, Caner, Vedat (Dk. 76 Muhammed Enes), Muhammed Samed (Dk. 84 Şiyar), Behlül (Dk. 76Yasin), Erkan, Can Erdem, Şerif, Çağlar, Ferhat

ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR: Murat Can Yunus, Birhan (Dk. 68 Ozan), Uğurcan (Dk. 33 Atalay), Abdulcebrail (Dk. 68 İlyas), Oktay, Emirhan (Dk. 61 İbrahim), Mumin, Rıdvan, Muhammed Demirci, Muhammed İnan (Dk.46 Sefa)

GOLLER: Dk. 28 Behlül, Dk. 65 Can (Şanlıurfaspor) Dk. 90 Ozan (Anagold 24Erzincanspor)

SARI KARTLAR: Şerif, Muhammed Samed, Muhammed Enes (Şanlıurfaspor) Abdulcebrail, Ozan (Anagold 24Erzincanspor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 72 Can Erdem (Şanlıurfaspor)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Anagold 24Erzincanspor´u 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 28'inci dakikada Behlül ve 65'inci dakikada Can Erdem kaydetti. Konuk 24Erzincanspor'un karşılaşmadaki tek golü ise 90'ıncı dakikada Ozan'dan geldi. Şanlıurfaspor'da Can Erdem, 72'nci dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.DHA-Spor Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

