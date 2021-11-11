2 kardeşin öldüğü 'ahır yapma' kavgasında 6 gözaltı

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´nın Viranşehir ilçesinde akraba iki aile arasında ahır yapma nedeniyle çıkan Ali (26) ve Abit Kaya (35) kardeşlerin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin soruşturmada 6 kişi gözaltına alındı.

Viranşehir´e bağlı Karakuzu Mahallesi'nde, 9 Kasım'da akraba olan iki ailenin fertleri arasında ahır yapma yeri nedeniyle kavga çıktı. Silahların kullanıldığı kavgada kardeş olan Ali Kaya ile Abit Kaya öldü, 9 kişi yaralandı. Olayın ardından soruşturma başlatan jandarma ekipleri, kavgaya karıştıkları ileri sürülen 6 kişiyi 1 tabancayla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan 6 şüpheli ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-11-11 15:29:25



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