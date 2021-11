Ceylanpınar’da 23 bin fidan toprakla buluştu

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bin 475 dekarlık alanda 23 bin fidan dualarla toprakla buluşturuldu.

7 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığının 6 Kasım 2019 tarihli ve 2019/24 sayılı Genelgesi ile Türkiye’nin orman sahasını ve ağaç servetini çoğaltmak, erozyon kontrolünü teşvik ederek toprak, su ve bitki arasında bozulan dengeyi yeniden oluşturmak, biyolojik çeşitliliği geliştirmek, çevre değerlerini korumak amacıyla her yıl 11 Kasım gününün “Milli Ağaçlandırma Günü” olarak kutlanması uygun görülmüştü. İlki geçtiğimiz yıl Ceylanpınar’da yapılan ve her yıl 11 Kasım günü saat 11.11’de yapılması kararlaştırılan “Milli Ağaçlandırma Günü” kapsamında ilçede ağaç dikme etkinliği gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve istiklal marşının ardından okunan duaların ardından bin 475 dekarlık alana 23 bin fidan toprakla buluşturuldu. Ceylanpınar ilçe girişinde yer alan TİGEM işletmesine ait arazide Orman Genel Müdürlüğü ve TİGEM Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine, Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, TİGEM Genel Müdür Yardımcısı Ertuğrul Anbar, Ceylanpınar Cumhuriyet Savcıları Fatih Kalaycı ve Oğuz Mert Büyükbaş, Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürü Bülent Öztürk, ilçe Emniyet Müdürü Hakan Uzundağ, ilçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İlker Bilim, Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Bilgin ve meclis üyeleri Aziz Caymaz, Hüseyin Ekim, Ahmet Bilgin, daire amirleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Etkinlikte, fidanlar toprakla buluşturup can suyu verildi.

