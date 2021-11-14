Şanlıurfa'da ilkbahar havası

Şanlıurfa'nın simgesi, dünyanın tek doğal akvaryumu Balıklıgöl, sonbaharda yaşanan ilkbahar havasıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğradı.

Türkiye’nin birçok ilinde kar yağışı ve soğuk hava iyiden iyiye kendisini hissettirirken, Şanlıurfa’da ise adeta ilkbahardan kalma günler yaşanıyor. Güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı ziyaretçiler, aileleriyle Balıklıgöl'e akın etti. Pazar günü olması ve havanın da güneşli olması nedeniyle güzel günün tadını çıkartmak isteyen vatandaşlar, başta Balıklıgöl olmak üzere tarihi mekanlarda bol bol fotoğraflar çektirerek, anı ölümsüzleştirdi.

Şanlıurfa'ya gelerek Balıklıgöl'ü gezen ziyaretçiler, Şanlıurfa'nın çok güzel bir şehir olduğunu ve Balıklıgöl’ü herkesin görmesi gerektiğini dile getirdiler.

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