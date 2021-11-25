Kadına şiddete hayır videosu büyük ilgi gördü

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Şanlıurfa’da sosyal medyada yayımlanan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü videosu büyük ilgi gördü. Büyük beğeni toplayan video, kısa sürede birçok kişi tarafından beğenilerek paylaşıldı.

Haliliye Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla bir video hazırladı. Sosyal medyada yayımlanan video büyük ilgi gördü. Videoda kadınların hayattaki önemini anlatan kadınlar, şiddetin erkeğin cahilliğinden kaynaklandığını belirtti.

Haliliye Belediyesinin kadınlara yönelik yaptığı çalışmaların da yer aldığı video, kısa süre içerisinde çok sayıda kişi tarafından beğenilerek paylaşıldı.

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