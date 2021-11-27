Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonlarına 10 tutuklama



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da polisin 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 24 kişiden 10´u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik son bir haftada çok sayıda operasyon düzenledi. Operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, bir miktar esrar, uyuşturucu hap, bonzai, metamfetamin, 1 pompalı tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi. Özellikle okul çağındaki öğrencileri uyuşturucu tuzağına düşürmeye çalıştıkları iddia edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 10´u tutuklandı, 14'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-11-27 16:55:54



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