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Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonlarına 10 tutuklama

DHA

Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonlarına 10 tutuklama


Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da polisin 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 24 kişiden 10´u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik son bir haftada çok sayıda operasyon düzenledi. Operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, bir miktar esrar, uyuşturucu hap, bonzai, metamfetamin, 1 pompalı tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi. Özellikle okul çağındaki öğrencileri uyuşturucu tuzağına düşürmeye çalıştıkları iddia edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 10´u tutuklandı, 14'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2021-11-27 16:55:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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