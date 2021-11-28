Şanlıurfa’daki terör operasyonunda 3 tutuklama

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, polisin PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü, mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK/KCKPYD/YPG'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi. PKK/YPG propagandası yapan ve örgüt içinde faaliyette bulunan 11 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-11-28 15:40:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.