TDP lideri Sarıgül, Şanlıurfa'da



Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)- TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, parti çalışmaları kapsamında Şanlıurfa'ya geldi. Sarıgül, demokratik kitle partisi olmayı hedeflediklerini söyledi.

TDP lideri Mustafa Sarıgül, parti çalışmaları için geldiği Şanlıurfa'da basın toplantısı düzenledi. Parti olarak sevgi ve saygı çerçevesinde siyaset yapacaklarını ve demokratik kitle partisi olmayı hedeflediklerini belirten Sarıgül, "Bizim iktidarımızda sadece bize oy verenlerin partisi olmayacağız. Bize oy vermeyenlerin de hakkını ve hukukunu koruyacağız. Bakanlarımız dışarıdan, farklı ülkelerden gelmeyecek; parlamentodan ve teşkilat başkanlarından çıkacak. Teşkilatımızın içinden gelen arkadaşlarım, bakanlık koltuğuna oturacak. Bakanlarım kentlerine geldiğinde ilk bizim il başkanlığına gelmeyecek, diğer tüm partileri dolaşıp en son bizim il başkanlığımıza gelecek. Benim bakanım, Türkiye'nin bakanı olacak ve milyonlarca vatandaşımızı kucaklayacak. Gülmeyen yüzleri güldürüp, tütmeyen bacaları tüttüreceğiz" diye konuştu.

Mustafa Sarıgül, toplantının ardından kentin simgesi Balıklıgöl'ü dolaşıp, halkla sohbet etti.DHA-Politika Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK,Ömer ŞULUL

2021-11-28 17:09:24



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