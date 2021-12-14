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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Bir zamanlar Urfa" tiyatro oyununa yoğun ilgi

İHA

"Bir zamanlar Urfa" tiyatro oyununa yoğun ilgi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Ekibi ‘’Bir Zamanlar Urfa’’ adlı tiyatro oyunu ile izleyicilerle buluştu.
Pandemi nedeniyle kültürel ve sanatsal faaliyetlerine ara veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesinde yer alan Şehir Tiyatrosu ‘’Bir Zamanlar Urfa’’ adlı oyun ile sahne aldı. Mehmet Akif İnan Konferans salonunda sahnelenen Mustafa Acar’ın yazdığı, Genel Sanat Yönetmenliğini Hasan Ocakoğlu’nun yaptığı ‘’Bir Zamanlar Urfa’’ adlı tiyatro oyununa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Uzun bir aranın ardından seyircinin karşısına çıktıkları için mutlu olduklarını anlatan Genel Sanat Yönetmeni Hasan Ocakoğlu, her hafta farklı oyunlarla turneler düzenleyerek sanatseverlerle buluşacaklarını söyledi.
Keyifli bir ortamda tiyatro oyunu ile güzel vakit geçirdiklerini anlatan vatandaşlar Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve tiyatro ekibine teşekkür ettiler.

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