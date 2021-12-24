Cinnet getiren şahıs eşini öldürdükten sonra intihar etti

Şanlıurfa’da cinnet getiren şahıs, 6 aylık bebeklerini aşıya götürdüğü sağlık ocağının kapısında eşini öldürdükten sonra intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice Mahallesi 23 Nolu Aile Sağlığı Merkezi önünde yaşandı. İddiaya göre, Meral Baran isimli kadın, eşi Mehmet Şah Baran ile birlikte 6 aylık bebeklerini sağlık ocağına aşıya götürdü. Burada tartışan çift dışarı çıktı. Dışarıda da tartışmaya başlama devam edince cinnet getiren koca, eşini silahla vurduktan sonra kafasına sıkarak intihar etti. Durumu görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri ile polis sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede her iki şahsın da hayatını kaybettiğini belirledi. Çiftin neden tartıştığı henüz belirlenemedi.

Olay yerindeki inceleme ve soruşturma devam ediyor.

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