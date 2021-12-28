Haliliye’de salgınla mücadele devam ediyor

Haliliye Belediyesi, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında başlattığı faaliyetleri sürdürüyor.

Haliliye Belediyesi, Kovid19 salgınına karşı yürüttüğü çalışmaları sürdürüyor. Ekipler tarafından ilçe genelindeki mahallelerde her gün temizlik çalışmaları yapılırken, vatandaşların sıklıkla kullandığı bankamatik ve otobüs durakları da dezenfekte ediliyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü, salgının hayatımıza girdiği günden bu yana çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Pandemi sürecinde kurduğu stantlar ile kendi ürettiği maskeleri vatandaşlara ulaştıran Haliliye Belediyesi, vakalarda düşüşün görüldüğü bugünlerde de tedbiri elden bırakmıyor. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatıyla Haliliye halkı için canla başla çalışmalarını sürdüren ekipler, bankamatik ve otobüs duraklarında dezenfeksiyon çalışmaları yapıyor. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı noktaları dezenfekte ederek tedbirleri üst seviyede tutan ekipler, köpüklü su ile sokak, cadde ve kaldırım yıkamalarını da devam ettiriyor.

Temizlik Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise yıkama çalışmaları ve dezenfekte işlemlerinin belirli aralıklarla devam ettirileceği kaydedildi.

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