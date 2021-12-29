Bıçaklı kavgada bir genç öldü

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Şanlıurfa'da kavga sırasında bıçaklanan genç, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesine bağlı Narlukuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir evde M.K.G. ile V.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Bıçakla ağır yaralanan M.K.G., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. M.K.G.'nin cesedi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri cinayet şüphelisi V.K.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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