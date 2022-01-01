Şanlıurfa'da yeni yılın ilk bebeği Suriyeli 'Gülçin' oldu

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Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da yeni yılın ilk bebeği, saat 00.03'te dünyaya geldi. Suriyeli çift, dünyaya yeni yılın ilk dakikalarında gelen ilk çocuklarına 'Gülçin' ismini verdi.

Eyyübiye Mahallesi´nde oturan Suriye uyruklu Şirin Şeyho Bozan (23), doğum sancıları tutunca, akşam saatlerinde eşi Hacı İbrahim Bozan tarafından Şanlıurfa Kadın Hastalıkları ve Doğumevi Hastanesi'ne getirildi. Suriyeli kadın, saatler 00.03'ü gösterdiğinde, 3 kilo 300 gram ağırlığında bir kız bebek dünyaya getirdi. İlk bebekleri olan Bozan çiftini tebrik eden yakınları çocuğa altın taktı, kulağına ezan okuyup 'Gülçin' ismini verdi. Türkçe bilmeyen çift, Arapça herkese huzur ve barış dileğinde bulundu.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAKÖmer ŞULUL

2022-01-01 00:44:28



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