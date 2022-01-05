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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

5 kişilik otomobil takla attı, içerisinden 12 yaralı çıktı

İHA

5 kişilik otomobil takla attı, içerisinden 12 yaralı çıktı

Suriye’den kaçak yollarla Türkiye’ye geçmeye çalışan mültecilerin içerisinde bulunduğu otomobil, kontrolden çıktıktan sonra savrularak takla attı. Meydana gelen kaza sonrası 5 kişilik otomobilden çoğu kadın ve çocuk 12 kişi yaralı olarak çıkartıldı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yaşandı. Suriye’den kaçak yollarla Türkiye’ye geçmeye çalışan 11 kişi, kendilerini almaya gelen otomobile bindi. Tarlaya girerek Ceylanpınar ilçe merkezine gitmek isteyen otomobil takla attı. Kazada otomobilde bulunan Mener El Hasan E. (32), İd El M. (22), Hayrıullah El K.(5), Henova Hamza E. (26), Haydar Fehed El H. (18), Mahmut El İ.(14), Ahmet Adnan K. (26), Behis O.(6), Gale Beşşar K.(3), Muna Muhammed El İ.(5), Marye El İ.(7), Ahmet Abdulaziz El A. (18) yaralandı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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