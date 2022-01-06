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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa’da vektör ile mücadele sıkı tutuluyor

İHA

Şanlıurfa’da vektör ile mücadele sıkı tutuluyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, vektörle mücadele kapsamında ilaçlama çalışmalarını yaz döneminde olduğu gibi kış aylarında aralıksız sürdürüyor.
Yaz aylarında yaşanabilecek olumsuzlukların önüne kış aylarında yapılacak çalışmalarla geçmeyi planlayan Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı ekipleri çalışmalar kapsamında mağaralar bölgesinden 2 yıllık süreçte yaklaşık olarak 60 Bin Ton atık gübreden arındırdı. Ekipler, merkez ilçelerde bulunan Dedeosman, Topdağı, Ekber ve Şıh Maksut Mağaralar Bölgesi ile Hayvan Pazarı Bölgesi'nde besicilikten kaynaklı oluşan sivrisinek, karasinek ve larvalarla mücadele için hijyen, ilaçlama ile kireçleme uygulamasını titizlikle sürdürüyor. Mağaralar ve Besicilik yapılan bölgelerde atık gübrenin taşınmasıyla karasinek ilacında yılda bin 500 litre Lavrasit ilacında ise yıllık yaklaşık 3 Bin Litre tasarruf sağlanıyor.
Gübreler yeşil alanlarda kullanılıyor
Haşere ile mücadelede kapsamında; sinek, sivrisinek ve karasinek gibi vektörlerin larvalarını kurutmak için çalışma yapan Büyükşehir Belediyesi merkez ilçelerde bulunan besicilik yapılan alanlarda temizlik uygulamalarına devam ediyor.
Mağaralardan toplanan atık gübreler gerekli işlemlerden geçirildikten sonra Park Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı fidanlık, park ve şehrin muhtelif yerlerinde bulunan yeşil alanlarında kullanılıyor.

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