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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hırsızlar bu defa çiftçinin alın terine göz dikti

İHA

Hırsızlar bu defa çiftçinin alın terine göz dikti

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde hırsızlar, tarlalarda bulunan sulama trafolarının kablolarını çaldı.
Hırsızlık olayı ilçeye bağlı Yoğunca kırsal Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre kimliği belirsiz kişi veya kişiler, tarlaların sulanması amacıyla kurulan su kuyularına ait 2 trafonun kablo ve pano içerisindeki malzemeleri çalarak kayıplara karıştı. Sabah tarlalarına giden çiftçiler durumu Jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma olay yerinde yaptığı inceleme sonrası, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Her çiftçinin zararı 20 bin TL
Tarlasında ki trafonun kabloları ve panosu çalınan Çiftçi Fevzi Karaman, bu gibi hırsızlıkların bölgede sık sık yaşandığını ve bir türlü bunların yakalanmadığını söyledi. Karaman, ”Benim zararım şimdi nerden bakarsanız 20 Bin Lirayı tutuyor, aynı zamanda komşumun da tarlasındaki trafo telleri ve malzemesini çalmışlar, onun da aynı şekilde 20 Bin zararı var. Bu dar zamanda bu zararı karşılamak bizim açımızdan çok zor olacak. Bir an önce bu hırsızların yakalanıp, yargılanmalarını istiyoruz” dedi

Bu ilk değil
Daha önce de Mahallede ve bölgede bu gibi hırsızlıkların yaşandığını ve bunun da son olmayacağını söyleyen Karaman, ”Bu gibi hırsızlık olayları ilk değil, birkaç gün önce yine bizim Mahallede ve bölgede ki tarlalarda bulunan trafolarda hırsızlık olayı yaşandı ve bir türlü bunların failleri yakalanamıyor. Bu hırsızlar arabayla geliyor, trafoların yanında kablolardan telleri çıkartarak ve para eden malzemeleri alarak elini, kolunu adeta sallayarak gidiyor. Bunlar nasıl bu kadar rahat hırsızlık yapıyor biz de anlayamadık. Yetkililerden bir an önce bu hırsızların yakalanmasını ve bu gibi olayların önüne geçilmesini talep ediyoruz” dedi

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