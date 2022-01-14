Özdiker Kuyumcular Çarşısı'sının yıkılmasına esnaftan destek

Balıklıgöl platosunda yer alan tarihi han ve çarşıların gün yüzüne çıkarılması amacıyla kamulaştırma çalışması Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine verilen Özdiker Kuyumcular Çarşısı’nın yıkılmasına esnaf destek verdi.

Balıklıgöl platosunda yer alan Tarihi Arasa Hamamı, Tarihi Gümrük Hanı ile bölgede bulunan tarihi çarşıların gün yüzüne çıkarılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararname ile acele kamulaştırma yetkisi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine verilen ve yıkım kararı çıkarılan Özdiker Kuyumcular Çarşısı’nın yıkılarak yerine meydan yapılmasına bölge esnafı da destek verdi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan karar doğrultusunda Özdiker Kuyumcular Çarşısında bulunan 122 iş yeri yıkılarak yerine meydan yapılması kararlaştırıldı. Yıllardır tarihi hanların önünü kapatan ve görüntü kirliliği oluşturan çarşı için verilen kararın yerinde olduğunu ifade eden çarşı esnafı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin başlatacağı meydan çalışmasına destek verdiklerini açıkladı.

Turizm potansiyeli yüksek olan tarihi hanlar bölgesinin cazibe merkezi haline getirilmesi için Özdiker Kuyumcular Çarşısının yıkılmasının yerinde bir karar olduğunu anlatan esnaf, yıkım çalışmasının bir an önce başlamasını istedi. Özdiker Kuyumcular Çarşısının yıkılmasıyla birlikte Tarihi hanların gün yüzüne çıkacağını belirten bölge esnafları güzel bir proje ile birlikte kent turizminin daha da artacağına dikkat çekti. Bölge esnafları çarşının bir an önce yıkılıp, Şanlıurfa turizmine kazandırılmasını istedi.

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