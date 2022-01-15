Fabrikanın terasından düşen işçi öldü

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da çırçır fabrikasının teras katında çalışırken dengesini kaybedip beton zemine düşen Abdurrahman Hamurlu (52), yaşamını yitirdi.

Olay, Akçakale ilçesi kırsal Büyükhancağız Mahallesi'ndeki bir çırçır fabrikasında meydana geldi. Fabrikada ustabaşı olan Abdurrahman Hamurlu, teras katında çalışırken dengesini kaybedip beton zemine düştü. Hamurlu´nun düştüğünü gören işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Hamurlu, kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Adli Tıp Kurumu'nun morgunda otopsisi tamamlanan Abdurrahman Hamurlu´nun cenazesi yakınlarına teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2022-01-15 14:39:12



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