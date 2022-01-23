Şanlıurfa’da kar yağışı nedeniyle otobüs seferleri durduruldu

Şanlıurfa Valiliği, Gaziantep ve Adıyaman istikametine yapılacak otobüs seferlerinin kar ve tipi nedeniyle durdurulduğunu açıkladı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, il merkezi ve çevresinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle can ve mal güvenliği için tedbir alındığı bildirildi. Bu kapsamda Şanlıurfa’dan Gaziantep ve Adıyaman istikametine seyredecek tüm otobüs seferlerinin bugünden itibaren durdurulduğu belirtildi. Zincir, takoz ve kış lastiği bulunmayan diğer araçların da şehirden çıkışına izin verilmeyeceği aktarılırken, kısıtlamaların hava şartlarının normale dönmesinin ardından kaldırılacağı ifade edildi.

Otobüs terminalinde Şanlıurfa’dan başka illere gitmek için bekleyen yolcular yoğunluk oluşturdu. Birçok yolcu, seferlerin kar ve tipi nedeniyle durdurulduğunu öğrendikten sonra bavulunu da alarak evine döndü. Kalacak yeri olmayan yolcuların ise otogarda bekleyişi sürüyor. Yolcular, valilikten seferlerin tekrar başlatıldığı haberini bekliyor.

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