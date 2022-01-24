Siverek’te ekipler tipide hastaneye götürülemeyen iki bebek için seferber oldu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde köyde rahatsızlanan ve yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşılamayan iki bebek, UMKE ve belediye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yolun açılması ile hastaneye sevk edildi.

Kırsal Ergen Mahallesi’nde rahatsızlanan iki bebeğe kar ve tipi nedeniyle ulaşılamadığı bilgisi üzerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve belediye ekipleri alarma geçti. Karla kaplı yolu uzun uğraşlar sonucu açan ekipler, anne ve iki çocuğuna ulaşarak hastaneye yetiştirdi. Belediye Başkanı Ayşe Çakmak da bölgeye giderek yol açma çalışmalarını takip etti.

Kar yağışının tüm bölgeyi etkisi altına aldığını dile getiren Başkan Çakmak, “Öyle sanıyorum ki kar yağışı şu anda yaklaşık 1 metreyi buldu ve tüm ekiplerimizi seferber ettik. Büyükşehir Belediyemiz ile koordineli bir şekilde bölgede dozerler yol açma çalışması yapıyor. Biz insanüstü bir çaba sarf etsek de bu bir doğa olayıdır. Bunu da el ve güç birliğiyle atlatacağız. Gelen bütün ihbarları titizlikle takip edip, vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Tüm ekiplerimiz kar yağışının başladığı andan bu yana gece gündüz aralıksız mücadele ediyor. Ekiplerimiz 24 saat esasına göre çalışıyor. Valiliğimiz ve belediyemiz bünyesindeki kriz masasında gelen ihbarları birlikte yöneterek süreci iyi bir şekilde geçirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Ekiplerce hastaneye ulaştırılan bebekleri ziyaret eden Başkan Ayşe Çakmak ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, dede ve anneye geçmiş olsun dileklerini iletti.

SiverekDiyarbakır karayolunun 20. kilometresinde mahsur kalan onlarca araca da ulaşan ekipler, yoğun bir çalışma sonucu araçları mahsur kaldıkları yerden kurtardı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül ve Siverek Belediye Başkanı Çakmak bölgeye giderek, yapılan çalışmaları yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.