Şanlıurfa’da Yenice Toplum Merkezi törenle hizmete açıldı

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından desteklenen ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Göç ve Uyum Hizmetleri Daire Başkanlığı öncülüğünde hayata geçirilen Yenice Toplum Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Şanlıurfa’nın Eyyübiye İlçesi Yenice Mahallesinde yer alan Toplum merkezinin açılışına Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Vali Yardımcısı Yasin Akgül, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rektör Mehmet Sabri Çelik, İl Göç İdaresi Müdürü Fatih Işık, Concern Worldwide Ülke Direktörü Faryal Minhas, UNHCR Bölge Müdürü Andjelka Rudic, IOM Temsilcisi Fatoş Cengiz, Halid Almalati, Unfpa, MsydAsra, Goal, Maya Vakfı, Chance to Change temsilcileri, Mahalle muhtarları, STK Temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ‘’Laf üzerine laf değil, hizmet ve gayret üzerine gayret koyduğumuz zaman gönüllere girdiğimizin farkındayım. O nedenle de bu birlikte çalıştığımız sivil toplum kuruluşlarına bir defa daha teşekkür ediyorum. Suriye’deki göçmen sorunu sadece bizim sorunumuz değil, Şanlıurfa’nın sorunu değil, bu bir insanlık sorunu, bu bir insanlık dramı bu nedenle de işte insanlığın bir kısım temsilcileri burada bunu beraber yaşıyoruz. Burada Göç ve Uyum Hizmetleri Daire Başkanlığımız bu gruplarla çalıştıktan sonra Şanlıurfa’da çok güzel hizmetler yapmaya başladı ve devam ettiriyor. Her biri için gayret ettiğimizde onun hayatı değişiyor. Elimizin uzandığı her bir ailenin, çocuğun hayatı değişiyor. Bunun içinde bu gayretlerimizi artırmak zorundayız. Bu gün birilerinin daha hayatı değişecek. Birinin daha hayatı güzelleşecek. Bu güzelliğe katkı sağlayan tüm bu güzel insanlara teşekkür ediyorum’’ dedi.

Açılış programında Robotik kodlama ve mentörlük kursunda başarılı olan 110 öğrenciye tablet verilirken 50 engelliye manuel ve Akülü sandalye hediye edildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, daha sonra Robotik kodlama ve çeşitli kursların düzenlendiği sınıfları gezdi. Kursiyerler burada yaptıkları çalışmalarla ilgili Beyazgül’e bilgi verdiler.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Yenice Toplum merkezinde Eğitmen Veysel Büyükkılıç gözetiminde 92 saatlik mentörlük ve drama eğitimi alan okul öncesi mezunu Kübra Yıldız, sosyoloji mezunu Hülya Akay ve Leyla Kahraman Ebeveyn Projesi hazırladı. 3 genç kızın hazırladığı projeyi dinleyen Beyazgül, ‘’Evlilik öncesi bir çalışmanın da olması gerekir. Bunun da bir projesi bir programı olması gerekir. Çünkü bu gün bazı sıkıntıların ülkemizin bazı sıkıntıları yaşadıklarını ifade ettiler. Biz bu konu da onları dinleyeceğiz. Raporlarını alacağız ve değerlendireceğiz. Ama bunu görüyoruz ki artık insan zihni dijital çalışmayla ve dijital çalışmayı da oyun şekline dönüştürmeyi de çok daha çabuk öğreniyor. Biz belediye olarak bu tarz çalışmaların içerisinde olacağız ve gittikçe de geliştireceğiz’’ diye konuştu.

Sınıfları gezerken anne babanız nasıllar iyiler mi diye soran Başkan Beyazgül’e bir öğrencinin hayır annemin dişi ağrıyor demesi gülüşmelere neden oldu. Tebessüm ettiren diyalogların yaşandığı sınıfta öğrencinin annesinin ağrıyan dişinin tedavi edilmesi için Başkan Beyazgül, danışmanlarına talimat verdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Yenice Toplum Merkezinde: Stem Odası, Türkçe Dil, Müzik, Bilgisayar, Danışmanlık ve Yönlendirme, Robotik Kodlama ve Mentörlük kurslarında eğitimler veriliyor.

