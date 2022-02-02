Şanlıurfa’da Yenice Toplum Merkezi törenle hizmete açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa’da Yenice Toplum Merkezi törenle hizmete açıldı

İHA

Şanlıurfa’da Yenice Toplum Merkezi törenle hizmete açıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Uluslararası Göç Örgütü (IOM)’un destekleriyle kurulan Yenice Toplum Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından desteklenen ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Göç ve Uyum Hizmetleri Daire Başkanlığı öncülüğünde hayata geçirilen Yenice Toplum Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Şanlıurfa’nın Eyyübiye İlçesi Yenice Mahallesinde yer alan Toplum merkezinin açılışına Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Vali Yardımcısı Yasin Akgül, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rektör Mehmet Sabri Çelik, İl Göç İdaresi Müdürü Fatih Işık, Concern Worldwide Ülke Direktörü Faryal Minhas, UNHCR Bölge Müdürü Andjelka Rudic, IOM Temsilcisi Fatoş Cengiz, Halid Almalati, Unfpa, MsydAsra, Goal, Maya Vakfı, Chance to Change temsilcileri, Mahalle muhtarları, STK Temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ‘’Laf üzerine laf değil, hizmet ve gayret üzerine gayret koyduğumuz zaman gönüllere girdiğimizin farkındayım. O nedenle de bu birlikte çalıştığımız sivil toplum kuruluşlarına bir defa daha teşekkür ediyorum. Suriye’deki göçmen sorunu sadece bizim sorunumuz değil, Şanlıurfa’nın sorunu değil, bu bir insanlık sorunu, bu bir insanlık dramı bu nedenle de işte insanlığın bir kısım temsilcileri burada bunu beraber yaşıyoruz. Burada Göç ve Uyum Hizmetleri Daire Başkanlığımız bu gruplarla çalıştıktan sonra Şanlıurfa’da çok güzel hizmetler yapmaya başladı ve devam ettiriyor. Her biri için gayret ettiğimizde onun hayatı değişiyor. Elimizin uzandığı her bir ailenin, çocuğun hayatı değişiyor. Bunun içinde bu gayretlerimizi artırmak zorundayız. Bu gün birilerinin daha hayatı değişecek. Birinin daha hayatı güzelleşecek. Bu güzelliğe katkı sağlayan tüm bu güzel insanlara teşekkür ediyorum’’ dedi.
Açılış programında Robotik kodlama ve mentörlük kursunda başarılı olan 110 öğrenciye tablet verilirken 50 engelliye manuel ve Akülü sandalye hediye edildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, daha sonra Robotik kodlama ve çeşitli kursların düzenlendiği sınıfları gezdi. Kursiyerler burada yaptıkları çalışmalarla ilgili Beyazgül’e bilgi verdiler.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Yenice Toplum merkezinde Eğitmen Veysel Büyükkılıç gözetiminde 92 saatlik mentörlük ve drama eğitimi alan okul öncesi mezunu Kübra Yıldız, sosyoloji mezunu Hülya Akay ve Leyla Kahraman Ebeveyn Projesi hazırladı. 3 genç kızın hazırladığı projeyi dinleyen Beyazgül, ‘’Evlilik öncesi bir çalışmanın da olması gerekir. Bunun da bir projesi bir programı olması gerekir. Çünkü bu gün bazı sıkıntıların ülkemizin bazı sıkıntıları yaşadıklarını ifade ettiler. Biz bu konu da onları dinleyeceğiz. Raporlarını alacağız ve değerlendireceğiz. Ama bunu görüyoruz ki artık insan zihni dijital çalışmayla ve dijital çalışmayı da oyun şekline dönüştürmeyi de çok daha çabuk öğreniyor. Biz belediye olarak bu tarz çalışmaların içerisinde olacağız ve gittikçe de geliştireceğiz’’ diye konuştu.
Sınıfları gezerken anne babanız nasıllar iyiler mi diye soran Başkan Beyazgül’e bir öğrencinin hayır annemin dişi ağrıyor demesi gülüşmelere neden oldu. Tebessüm ettiren diyalogların yaşandığı sınıfta öğrencinin annesinin ağrıyan dişinin tedavi edilmesi için Başkan Beyazgül, danışmanlarına talimat verdi.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Yenice Toplum Merkezinde: Stem Odası, Türkçe Dil, Müzik, Bilgisayar, Danışmanlık ve Yönlendirme, Robotik Kodlama ve Mentörlük kurslarında eğitimler veriliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa’da öğrencilerin başarısı için okullarda güvenliği artırılacak
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da öğrencilerin başarısı için okullarda ...
Şanlıurfa engelliler takımı potada galip geldi
YEREL HABERLER Şanlıurfa engelliler takımı potada galip geldi
Vali Erin, dış ticaret heyetiyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Erin, dış ticaret heyetiyle bir araya geldi
Şanlıurfa'dan sınır ötesine 13 tır insani yardım gönderildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa'dan sınır ötesine 13 tır insani yardım ...
Viranşehir’de hedef şampiyonluk
YEREL HABERLER Viranşehir’de hedef şampiyonluk
Şanlıurfa'da kurumlar arası futsal turnuvası başladı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da kurumlar arası futsal turnuvası başladı
Şanlıurfa’da kaldırım işgali denetimi
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da kaldırım işgali denetimi
Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 5 gözaltı
Bir gecede 10 iş yerini soyan şüpheli kamerada
YEREL HABERLER Bir gecede 10 iş yerini soyan şüpheli kamerada
Bir gecede 10 iş yerini soyan şüpheli kamerada
YEREL HABERLER Bir gecede 10 iş yerini soyan şüpheli kamerada
Yabancı uyrukluların kaldığı evde yangın
YEREL HABERLER Yabancı uyrukluların kaldığı evde yangın
Çakmak, güven tazeleyen esnaf oda başkanlarını ziyaret etti
YEREL HABERLER Çakmak, güven tazeleyen esnaf oda başkanlarını ...
Şanlıurfa’da her ay 10 bin ihtiyaç sahibi sosyal marketten alışveriş yapıyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da her ay 10 bin ihtiyaç sahibi sosyal ...
Bir gecede 8 iş yerini soydu Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Bir gecede 8 iş yerini soydu Hırsızlık anları ...
Arabanın çarptığı genç kız yaralandı
YEREL HABERLER Arabanın çarptığı genç kız yaralandı
Bakım merkezlerinde ağız ve diş sağlığı çalışması başlıyor
YEREL HABERLER Bakım merkezlerinde ağız ve diş sağlığı çalışması ...
Şanlıurfa’da hız tespit göstergelerini yaygınlaştırılıyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da hız tespit göstergelerini ...
Haliliye Belediyesinde spor kursları devam ediyor
YEREL HABERLER Haliliye Belediyesinde spor kursları devam ediyor
Eyyübiyeli sporcular madalyalarla döndü
YEREL HABERLER Eyyübiyeli sporcular madalyalarla döndü
Haliliye Belediyesi İzmir etkinliğinde yerini aldı
YEREL HABERLER Haliliye Belediyesi İzmir etkinliğinde yerini aldı
Çeşmeden vatandaşlar için sıcak çorba akıyor
YEREL HABERLER Çeşmeden vatandaşlar için sıcak çorba akıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.