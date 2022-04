Siverek’te otomobil koyun sürüne daldı, 12 koyun telef oldu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde otomobil koyun sürüsüne daldı, meydana gelen kazada 15 koyun telef oldu.



Kaza, akşam ilçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal Üstüntaş Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Berat Asal koyun sürüsünü yolun karşı tarafına geçirmeye çalıştığı sırada Siverek istikametinden Adıyaman istikametine doğru seyir halinde bulunan A.K. yönetimindeki 02 HP 460 plakalı otomobil sürünün içine daldı. Meydana gelen kazada sürüde bulunan 12 koyun telef oldu. Araç sürücüsü A.K. hafif yaralandı. Kazanın duyulması üzerine olay yerine jandarma ve koyun sürüsü sahibinin yakınları olay yerine geldi. Jandarma yolda yeni bir kazanın olmaması için güvenlik önlemleri alırken, mahalle sakinleri karayolunda gerekli önlemlerin alınmadığı için her yıl bu gibi kazaların yaşandığını belirterek tepki gösterdi.



Bu mevkide her yıl bu gibi kazaların yaşandığına dikkat çeken Üstüntaş Mahallesi Muhtarı Sait Ayata, ”Bu akşam burada bir kaza oldu ve kazada 12 koyun telef oldu, vatandaş çok zararlıdır. Her yıl bu mevkide kazalar oluyor, biz yetkililere müracaat ediyoruz bir çözüm bulunamıyor. Vatandaş ne yapacağını da bilemiyor, köy merasının yarısı bu tarafta, diğer yarısı yolun karşı tarafında. Hayvanlar yolun karşı tarafına geçmese olmaz, geçirdiği zamanda böyle kazalar oluyor. Burada bir alt geçit var ama ağzı kapalı hayvanlar geçemiyor. Aylardır biz diyoruz gelin bu alt geçittin ağzını açın, bize diyorlar ki altında cereyan var, karışmayın biz gelip düzelteceğiz. 4 aydır bunu söylemişiz ama halen gelen yok ve bu kaza oldu” diyerek tepki gösterdi.

Kazada 12 koyunun telef olduğu tespit edilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

