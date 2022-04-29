Siverek Ofis Parkta hummalı çalışmalar devam ediyor

Siverek Belediyesince bir süre önce yapım çalışmalarına başlanan Ofis Parkta süs havuzu, yürüyüş yolları ve idari binaların inşası sürüyor.

Uzun süre devam eden yargı sürecinin tamamlanmasının ardından Belediye Başkanı Ayşe Çakmak’ın girişimiyle çalışmaların yeniden başladığı Ofis Parkta çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğünce yürütülen ile 22 bin metrekare alana sahip parkın 19 bin metrekaresinin yeşil alan 3 bin metre karesine ise kütüphane ve idari binalar inşa edilecek.

Bölge sakinlerinin merakla beklediği Ofis Parkta çocuk oyun alanları, kafeterya, yürüyüş yolları, kütüphane, kapalıaçık otopark, yapay gölet, emzirme odası, süs havuzları ve dinlenme alanları gibi sosyal donatılar yer alıyor.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Şükrü Dolaş, kente kazandırılacak devasa yeşil alan projesinde çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Bölge sakinlerinin taleplerinin de dikkate alındığını belirten Dolaş, şu ifadeleri kullandı:

“Ofis Parkın yapımı geçmiş yıllarda yaşanan sorunlar nedeniyle yılan hikayesine dönmüştü. Belediye Başkanımız Ayşe Çakmak ve Milletvekilimiz Mehmet Kasım Gülpınar’ın girişimiyle çalışmalar yeniden başlatıldı. Siverek’e devasa bir yeşil alanın yanı sıra Kültür Bakanlığımızca da aynı alanda Halk Kütüphanesi’nin yapılması planlanıyor. Vatandaşlarımızın rahat bir nefes alıp dinlenebileceği stres atabileceği bir alan inşa ediyoruz.” dedi.

Dolaş ayrıca kaynak konusunda Siverek Belediyesine destek veren Gaziantep Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Bölgede çalışmaları yakından takip eden mahalle sakinleri de çalışmaların başlamasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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