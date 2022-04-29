Ramazan etkinliğinde çocuklar doyasıya eğlendi

Karaköprü Belediyesinin düzenlediği Ramazan etkinlikleri dolu dolu geçerken, özellikle çocuklar çeşitli gösteriler ve oyunlarla doyasıya eğleniyor

Karaköprü Belediyesi Ramazan ayının dolu dolu geçmesi için hazırladığı etkinliklerin sonuncusunu gerçekleştirdi. Kültür ve sosyal işler müdürlüğü tarafından iftardan sonra Yaşam Sokağında gerçekleştirilen etkinlikte özellikle çocuklar için çeşitli oyunlar, gösteriler ve mini konser yapılırken, etkinliğe katılan çocuklara ve ailelere sürpriz hediyeler dağıtıldı.

Etkinlikte şarkılar, oyunlar ve gösterilerle çocuklar çok eğlenirken, aileleri de eğlenceye ortak oldu. Karaköprü Belediyesinin Ramazan etkinlikleri bu programla sonlanırken, bayramdan sonra da çocuklar için sürpriz etkinlikler yapılacağı öğrenildi.

Etkinliğe katılan vatandaşlar kendilerinin ve çocuklarının çok eğlendiğini belirterek etkinlikler için Karaköprü Belediyesine teşekkür ettiler.

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