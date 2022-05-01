Şanlıurfa’da iplik fabrikasında korkutan yangın

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Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir iplik fabrikasında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi ile müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesindeki OSB'de bulunan bir iplik fabrikasında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı öne sürülen yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikadaki işçilerin tahliye edildiği yangına müdahale sürüyor.

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