Özel halk otobüsünün çocuğa çarptığı kaza kameraya yansıdı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde, özel halk otobüsünün yola koşan çocuğa çarptığı kaza kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Eyyübiye ilçesine bağlı Gümüşkuşak Mahallesi Harran Kapı caddesi üzerinde meydana geldi. Halil E. idaresindeki 63 AG 838 plaka özel halk otobüsü, yola koşan M.Ç.’ye (8) çarptı. Kaza sonucu yaralanan çocuk, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Yaşanan kaza, özel halk otobüsüne ait kameraya yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.