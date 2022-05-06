Kızılkoyun nekropol alanında yeni yeşil alan

Şanlıurfa’da yeşilin artırılması, yerli ve yabancı misafirlerin kenti ziyaretleri sırasında keyifli vakit geçirip soluklanabilecekleri ferah alanlar kazandırmak için hizmetlerini sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kızılkoyun Nekropol Alanında çevre düzenleme çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı.

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesi sınırlarında bulunan Kızılkoyun Nekropol Alanında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda tarihi bölgeye uygun tasarımı, yeşil alanları, gece ışıklandırması, peyzaj uygulamalarıyla vatandaşların dinlenebilecekleri yeşil alanlar oluşturuluyor. Toplam proje alanı 4 bin metrekare olan Kızılkoyun çevre düzenleme çalışmaları çerçevesinde 6 adet kamelya, bir adet büfe, oturma alanları, yürüme yolları, yeşil alanlar, sulama sistemi ve aydınlatma sisteminin yapım işlemleri tamamlanırken alanın en yakın sürede vatandaşların hizmetine sunulması bekleniyor.

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