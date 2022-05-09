Şanlıurfa’da dini nikahlı eşini öldüren zanlı tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde dini nikahlı eşini silahla öldüren şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet A. (59) 7 yıldır birlikte yaşadığı dini nikahlı eşi Hülya E.'yi (42) silahla öldürdü. Suç aleti ile birlikte gözaltına alınan Mehmet A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.