Şanlıurfa'da kaçak avlanan kişiye yasal işlem yapıldı

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Şanlıurfa'da kaçak avlandığı tespit edilen kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Şanlıurfa’da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince kırsalda gerçekleştirilen kontrollerde, kaçak avcılık yaptığı belirlenen 1 kişi yakalandı. Beraberindeki av tüfeğiyle yakalanan kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

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