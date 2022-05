Süleyman Can İspanya’da yarışacak

Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası sıralama turnuvaları 5. ayak müsabakalarında gençler kategorisinde Türkiye 4.’sü olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi dart sporcusu Süleyman Can Durmuş, 1117 Haziran tarihleri arasında İspanya’da yapılacak şampiyonaya katılmaya hak kazandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin açmış olduğu gençlik merkezlerinde yetişen gençler ülkesini ve şehrini ulusal ve uluslararası turnuvalarda temsil etmeye devam ediyor. Antalya’da düzenlenen Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası Sıralama Turnuvaları 5. Ayak Müsabakalarında Türkiye dördüncülüğü derecesiyle İspanya'da yapılacak olan Avrupa Elektronik Dart Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Şanlıurfalı Süleyman Can Durmuş, İspanya’da yapılacak olan turnuva için antrenmanlarını sürdürüyor. 499 sporcunun katıldığı yarışmada aldığı Türkiye 4.’lüğü derecesiyle ülkesinin ve memleketi Şanlıurfa’nın göğsünü kabartan genç sporcu Süleyman Can Durmuş İspanya’da düzenlenecek şampiyonada ülkesini ve Şanlıurfa’yı en iyi şekilde temsil ederek Avrupa Şampiyonu olmak istediğini aktardı.

Büyükşehir belediyesi gençlik spor kulübü dart antrenörü Halil Durmuş ise Şanlıurfa’da dart sporuna olan ilginin her geçen gün biraz daha arttığını ve gençlerin turnuvalarda başarılar elde ettiğini belirterek Süleyman Can’ın başarısı Şanlıurfa’daki diğer gençlerimizin de ufkunu açacaktır dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.