Meslekten ihraç edilen eski öğretmen yakalandı

Şanlıurfa’da FETÖ üyesi olmaktan aranan ve KHK ile meslekten ihraç edilen eski öğretmen, jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle aranan ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen H.Y. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda firari şahsın Karaköprü ilçesi kırsalındaki bir evde olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şahıs, jandarma karakoluna götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.