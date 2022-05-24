Başkan Beyazgül Çatak’taki yol genişletme çalışmalarını inceledi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Bozova’nın baraj kıyısında yer alan Çatak tesislerinin bulunduğu yolda, genişletme çalışmalarını inceledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kent genelinde ve ilçelerde trafik yoğunluğunu azaltmak için alternatif yol açma ve yol genişletme çalışmaların sürdürüyor. Başkan Beyazgül yol genişletme çalışmalarının yapıldığı Çatak Dinlenme Tesislerine giden yol güzergâhında incelemelerde bulunarak çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinden bilgi aldı.

Özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı misafirlerin akın ettiği Bozova İlçesi’ndeki Dinlenme tesisleri ve piknik alanına giden yolun genişlemesiyle birlikte vatandaşların ulaşım konforu daha da artacak.

“Kendi ekip ve ekipmanımızla hizmet üretiyoruz”

Bölgede sürdürülen çalışmaları inceleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Bozova Çatak yol genişletme çalışmalarını Fen İşleri Daire Başkanlığımıza bağlı ekiplerle yürütmekteyiz. Yol genişletme çalışmalarında kullandığımız ekip ve ekipmanlar tamamen belediyemize aittir. Ekiplerimiz faaliyetlerini ara vermeden sürdürüyor. İnşallah çalışmalar tamamlandığında yolumuz genişlemiş olacak. Çalışmaları yapan ilgili Daire Başkanlıklarımıza ve personel arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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