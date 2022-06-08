Eyyübiye’de doğalgaz sevinci

Şanlıurfa merkez Eyyübiye ilçesinde dört mahalleye daha doğalgaz ulaştırılması için ilk kazma vuruldu.

Eyyübiye’ye bağlı Akabe, Akşemsettin, Direkli ve 15 Temmuz Mahallelerine doğalgaz ulaştırmak için Direkli Mahallesi’nde düzenlenen törene, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, doğalgaz şirketi yetkilileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı.

Eyyübiyelilere verdikleri sözlerin birçoğunu yerine getirdiklerini anımsatan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Akabe, Akşemsettin, Direkli ve 15 Temmuz Mahallelerinin manevi anlamda çok değerli olduğunu ve buradaki vatandaşların en büyük talebinin doğalgaz olduğunu söyledi. Bu dört mahallenin doğalgazı hayal olarak gördüğünü ancak kendilerinin hayalleri gerçeğe dönüştürmek için var olduklarını kaydeden Kuş, “Allah’a çok şükür, yoğun çabalarımız, gayretimiz, ilçe başkanımız, meclis üyelerimiz, teşkilatımız, muhtarlarımız ve AKSA Doğalgaz şirketiyle birlikte çalışmamız sonucu, bugün dört mahallemize doğalgaz ulaştırmak için kepçeyi vurduk. Eyyübiye’mize ve Şanlıurfa’mıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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