2 grubun piknik dönüşü kavgası kamerada

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´da piknik dönüşü sokak ortasında 2 grup arasında kavga çıktı. Kavga, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Karşıyaka Mahallesi GAP Vadisi 3 Etap Caddesi'nde geçen hafta pazar günü piknikten dönen kadın ve erkeklerden oluşan 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflar, caddeye taştı. Ellerine ne geçirdilerse birbirlerine fırlatan 2 grup, trafikte de aksamalara sebep oldu. Çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Taraflar polis gelmeden bölgeden uzaklaşırken, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2022-06-10 15:20:12



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