Şanlıurfa’da iki gün sürecek olan 4.0 Zirvesi başladı 4.0 Zirvesi Şanlıurfa’nın geleceğine şekil verecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa’da iki gün sürecek olan 4.0 Zirvesi başladı 4.0 Zirvesi Şanlıurfa’nın geleceğine şekil verecek

İHA

Şanlıurfa’da iki gün sürecek olan 4.0 Zirvesi başladı 4.0 Zirvesi Şanlıurfa’nın geleceğine şekil verecek

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Şanlıurfa Valiliğinin ev sahipliğinde birçok paydaş kurumun destek verdiği ‘’Urfa 40 Zirvesi’’ Maliye ve Hazine Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan’ın katılımıyla başladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı himayelerinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Şanlıurfa Valiliğinin ev sahipliğinde, Harran Üniversitesi ve Karacadağ Kalkınma Ajansı paydaşlığında gerçekleştirilen “Urfa 4.0 Zirvesi” başladı. Şanlıurfa’nın tarım, turizm, tekstil ve teknoloji alanları ve gelecek vizyonunun belirleneceği zirveye Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar, akademisyenler ile firma CEO’ları katıldı.
Programda konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “İnsanlık uzun süre burada kendi tarihini yazmış. Buğday tohumunu toprakla buluşturmaya buradan başlamış. Sebzeleri, tahılları yetiştirmek buradan başlamış ve hayvancılığa buradan başlamıştır. Aradan binlerce yıl geçti işte bugün bir çalıştay yapıyoruz. Bu çalıştayı yaptığımız zaman da dünya nasıl, kutuplarda ülkeler büyüklüğünde buzullar erimeye başladı. İklim değişikliği olmaya başladı. Seller, yangınlar ve küresel ısınma başladı. İnsanlık yine başladığı noktaya başladığı yere döndü ve şimdi çözüm arıyor’’ dedi.
Bu zirvenin Şanlıurfa’mızda gerçekleşmesi ise ayrı bir öneme sahiptir
Bu zirveyi organize ederek ülkemizin sürdürebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlamayı hedeflediklerini söyleyen Maliye ve Hazine Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan” Tarım, Turizm, Tekstil ve Teknoloji başlıklarında bir araya getirilecek olan yüksek katma değerli ürünler ile istihdamda sağlanacak artış hiç şüphesiz ki sürdürülebilir ve dengeli bir büyümenin yapı taşıdır. Türkiye’nin gelecek vizyonuna katkı sağlayacak olan bu zirvenin Şanlıurfa’mızda gerçekleşmesi ise ayrı bir öneme sahiptir. Tarihi İpekyolu üzerinde yer almış, ticaretten tarıma, kültürden turizme kadar pek çok alanda güçlü potansiyele sahip olan Şanlıurfa, müreffeh bir Türkiye idealinde yönlendirici bir güce sahiptir. Şu anda bulunduğumuz coğrafya gerek yakın tarihi ile gerekse milattan önce 11 bin yıllarına dayanan geçmişiyle konumunun ve potansiyelinin getirdiği tüm imkanları başarıyla taşımış ancak hak ettiği konuma gelmek için özellikle son 20 yılda çok çaba sarf etmiş ve emektar bir coğrafyadır. Tarım ve tekstilde yüksek hacimlerde üretim potansiyeline sahip olan Şanlıurfamız, turizm alanında da tarihin başlangıç noktası Göbeklitepe ile çok önemli destinasyonlara sahip olma özelliği ile ön plana çıkmaktadır. Bizler de Şanlıurfa’nın sahip olduğu potansiyelin ve birikimin etkin kullanımını sağlamak ve tüm paydaşlarımız ile istişareye dayalı katılımcı bir anlayışla hareket etmek için bu zirveyi organize ederek ülkemizin sürdürebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlamayı hedefledik” ifadelerine yer verdi.
Türkiye'nin en geç ili
Şanlıurfa’nın tarım, turizm, tekstil konusundaki imkanlarının farkında olduklarını söyleyen Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ,”Yapacağımız her çalışmayı sahip olduğumuz tüm avantajları ve güncel gelişmeleri değerlendirerek planlamamız gerektiğinin farkındayız. Bu nedenle Şanlıurfa’nın 20 yaş ortalamasıyla Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip olduğunun farkındayız. İlimizin tarım, turizm, tekstil konusundaki imkanlarının farkındayız. Dünyayı ve ülkemizi bu alanlarda daha ileriye taşıyacak yenilikçi çalışmaların farkındayız. Değişen ve gelişen dünyanın merkezinde teknolojinin olduğunun farkındayız. Bu nedenle hem potansiyelimizin yüksek olduğu alandaki çalışmalarımızı ileriye taşıyacak işleri teknolojik dönüşümle yapmamız gerektiğini hem de katma değeri en yüksek olan teknoloji alanında başta nitelikli insan kaynağı geliştirme olmak üzere daha fazla iş gücü, ürün ve hizmet üretmememiz gerektiğinin farkındayız. Bu doğrultuda bu zirvenin tarım, turizm, tekstil ve teknoloji alanında en iyi uygulamaları bölgedeki çalışmalara ilham vermesi için dinleyeceğiz ve yapılacak çalıştaylarda oluşturulacak eylem planı için tartışmalar gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.
Bir yol haritasına ihtiyaç vardı
Bu zirvenin şehre bir heyecan katacağını söyleyen Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, “Şanlıurfa’da yaklaşık bir aydır görev yapıyorum. Bu bir aylık görev zarfı içerisinde şöyle baktığımda sanki bir yıldır burada çalışıyormuşum gibi bir hareketlilik var, bir dinamizm var. Geldiğim günden beri açılış yapıyoruz, protokoller imzalıyoruz, şehri tanıyoruz ve bu gün de şehrimizin iki farklı noktasında çok güzel bir robot yarışması ve zirve var. Tarihin sıfır noktası olarak anılan Göbeklitepe’nin bulunduğu ve bir milyonun üzerinde olan genç nüfusa sahip olan bu şehir ve böyle bir şehirde de böyle tematik bir çalışmanın yapılmasının bir şans olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Urfa 4.0 Zirvesinin şehrimize bir heyecan katacağına inanıyorum. Benim de gittiğim her yerde bir yol haritasına ihtiyaç vardı. Neyin nasıl ve çağın ruhuna da uygun bir şekilde, çağın da dinamiklerini de kullanarak bir yol haritasına ihtiyaç vardı. Böyle bir çalışma ile başlamanın bir şans olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.
Şanlıurfa’nın tarım, turizm, tekstil ve teknoloji alanları ve gelecek vizyonunun belirleneceği zirve 2 gün sürecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

14. Uluslararası MEB Robot Yarışması başladı
YEREL HABERLER 14. Uluslararası MEB Robot Yarışması başladı
'Urfa 4.0 Zirvesi' başladı
YEREL HABERLER 'Urfa 4.0 Zirvesi' başladı
Yüksek gerilim hattı buğday tarlasını kül etti
YEREL HABERLER Yüksek gerilim hattı buğday tarlasını kül etti
Eyyübiye Belediyespor Süper Lig'de kalmayı başardı
YEREL HABERLER Eyyübiye Belediyespor Süper Lig'de kalmayı başardı
Elektrik üretim tesisinde büyük yangın Çevre illerden çağrılan takviye ekipler yangına müdahale ediyor
YEREL HABERLER Elektrik üretim tesisinde büyük yangın Çevre illerden ...
Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı
Çocuğun sırtındaki kene hastanede çıkartıldı
YEREL HABERLER Çocuğun sırtındaki kene hastanede çıkartıldı
Motosiklete çarpan otomobilin sürücücüsü olay yerinden kaçtı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklete çarpan otomobilin sürücücüsü olay ...
Evinin bahçesinde uyurken silahlı saldırıda öldü
YEREL HABERLER Evinin bahçesinde uyurken silahlı saldırıda öldü
Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonuna 24 tutuklama
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonuna 24 tutuklama
Ceylanpınar doğalgaza kavuşuyor
YEREL HABERLER Ceylanpınar doğalgaza kavuşuyor
Kayıp hayatlar oyunuyla uyuşturucuyla mücadeleye dikkat çekildi
YEREL HABERLER Kayıp hayatlar oyunuyla uyuşturucuyla mücadeleye ...
Bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını ...
Şanlıurfalılar İstanbul Yenikapı’da buluştu
YEREL HABERLER Şanlıurfalılar İstanbul Yenikapı’da buluştu
Öğretmenler arası voleybol turnuvasında kupa sahibini buldu
YEREL HABERLER Öğretmenler arası voleybol turnuvasında kupa sahibini ...
Anız yakan şahıs kameraya yakalandı Şanlıurfa’da tarladaki anızları yakan şahıs o anlarda alevleri kayda alan bir vatandaşın cep telefonu görüntülerine yansıdı
YEREL HABERLER Anız yakan şahıs kameraya yakalandı Şanlıurfa’da ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.