İbrahim Yattara ve Ümit Karan Urfa ciğerine hayran kaldı Eski milli futbolculardan Urfa’da ciğer keyfi

Şanlıurfa’ya gelen eski milli futbolculardan Ümit Karan, İbrahim Yattara ve Evren Turhan, Urfa Ciğerine hayran kaldı. Ciğer keyfi yapan futbolcular, herkesi Urfa’da ciğer yemeye davet etti.

“Küçük Ayaklar Büyük Yürekler” futbol şöleni için Şanlıurfa’ya gelen eski milli futbolculardan Ümit Karan, İbrahim Yattara ve Evren Turan, tarihi çarşılar bölgesindeki Gümrük Han’da ciğer keyfi yaptı. Burada acılı isotla birlikte ciğer yiyen futbolcular, Urfa ciğerine hayran kaldı. Futbolcular, herkesi Urfa’da ciğer yemeye davet etti.

Urfa ciğeri yiyen Ümit Karan, “Çok genç bir nüfusa sahip olan Şanlıurfa’ya seve seve geliyorum. Her seferinde buraya geldiğim için çok mutlu oluyorum. Tabi ki ilk işim ciğerciye koşmaktı. Urfa ciğeri meşhurdur, seviyoruz. Hakikaten lezzetliydi. Tüm ustaların ellerine sağlık. Zaten Urfa’da yemek ile ilgili sıkıntımız yok” dedi.



Acılı ciğere bayıldı

Urfa ciğeri yiyen eski milli futbolcu İbrahim Yattara, “Urfa güzel bir şehir. Özelikle de ciğer kebabı çok güzel. Acılı ciğer yerdim. Gerçekten şahane, çok güzel bir şey, çok hoş bir tadı var” şeklinde konuştu.



“Urfa'nın bunu yapması gerçekten tüm diğer illere de örnek olacak”

Evren Turhan ise, “Böyle bir turnuvayı, 58 takımlı bu yaş grubunda, bu kadar takımın olduğu pandemiden önce ve sonra hiç duymadım. Belki de Türkiye'de ilk oluyordur. Bu çok önemli bir şey. Doğuda bunu yapabilmek, Urfa'nın bunu yapması gerçekten tüm diğer illere de örnek olacak” diye konuştu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan futbol şöleninde milli takım sporcularından Ümit Karan, Evren Turhan ve Yattara, minik sporcularla top koşturacak. 1012 yaş arası yaklaşık 2 bin çocuğun katılacağı futbol şöleni 60 takımdan oluşuyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Futbol Dünyası’nda oynanacak olan futbol şöleninin ilk gününde minik sporcular, eski futbolcularla top oynama şansını yakalayacak. Amatör Spor Kulüplerinin destekleriyle gerçekleşecek olan ve 4 gün sürecek turnuvaların şölen havasında geçmesi bekleniyor.

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