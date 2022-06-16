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Haliliye'de ''altın bıçak'' ve ''altın makas'' dönemi

İHA

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, insan sağlığına ve hijyene önem vererek "Altın Bıçak" ve "Altın Makas" unvanını almaya hak kazanan esnafa sertifikalarını verdi.

Haliliye'de ''altın bıçak'' ve ''altın makas'' dönemi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, insan sağlığına ve hijyene önem vererek “Altın Bıçak” ve “Altın Makas” unvanını almaya hak kazanan esnafa sertifikalarını verdi.
Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü gıda satışı yapan işletmelerde yönelik Beyaz Bayrak projesini devam ettiriyor. Zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucu insan sağlığına ve hijyene önem veren işletmeler, Haliliye Belediyesi tarafından Beyaz Bayrak alarak ödüllendiriliyor. Bu uygulama restoran, berber ve kuaförlerde devam ederken, son olarak ilçede hizmet veren 4 kasap “Altın Bıçak” sertifikası almaya hak kazandı.
Altın Bıçak unvanı alan işletmecilere yönelik düzenlenen sertifika takdim törenine Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Erol ve işletme sahiplerinin katıldı. İşletme sahiplerine sertifikalarını takdim eden Başkan Mehmet Canpolat, uygulama ile halk sağlığını korumayı ve esnafa farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.
“Kalitenin bozulmaması ve hijyen kalitesinin yükselmesi için denetimlerimiz aralıksız devam edecektir” diyen Başkan Canpolat, “Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Bu mahiyette ilimizin gittikçe turizm bölgesi olması hesabıyla da denetimlerimiz sırasında esnafımızın daha verimli, daha sağlıklı koşullarda ürünlerini sergileyebilmeleri ve satabilmeleri açısından bir form oluşturduk. Bu mahiyette önce kuaförler sonra fırınlar sonra restoranlar ve şimdi de kasap kardeşlerimiz ile birlikteyiz. Kriterleri tutan ve tutması ile ilgili çaba sarf etmiş kasap arkadaşlara bugün sertifikalarını taktim ediyoruz. Beyaz Bayrak uygulama sertifikalarını, Altın Bıçak sertifikalarını taktim ediyoruz. Bu kardeşlerimizi tebrik ediyoruz. Ne kadar hijyene önem verirlerse, ne kadar düzenli çalışmaya önem verirlerse bizi de son derece mutlu ettiklerini ifade etmek istiyorum. Nasıl ki iş yerlerinde disiplinli olan kardeşlerimiz hayatlarında da başarılı olacaktır inancına inanaraktan, bu kardeşlerimize tekrar güle güle sertifikalarını duvarlarında assınlar. Oraya giren kardeşlerimiz, alışveriş yapan kardeşlerimizde Haliliye Belediyesinin Altın Bıçak sertifikasını gördüğü zaman bu işletmelerden çok rahatlıkla, gönül rahatlığıyla alışverişlerini yapabilirler. İnşallah bu güvene layık olmaya çalışacaklar. Umudumuz ve inancımız bu yönde tamdır. Biz de denetimlerimizi sürekli buralarda dahil olmak üzere kalite bozulmasın, hijyen seviyeleri yükselsin diye denetimlerimiz aralıksız sürecektir. Bu mahiyetteki görev alan zabıtadan sorumlu başkan yardımcımıza, zabıta müdürlüğümüze ve personellerimize teşekkür ediyorum. Beyaz Bayrak uygulaması bütün esnafımız nazarında da devam edeceğini ifade eder, buradaki kasap arkadaşları da tebrik ediyorum” dedi.
Altın Makas uygulaması çerçevesinde de sertifika alan kuaförü tebrik eden Başkan Mehmet Canpolat, “Kuaför arkadaşımız, Altın Makas ödülünü almaya, hijyen anlamında, kalite anlamında Beyaz Bayrak uygulamasına hak kazanmış bulunmaktadır. Yücel Erkek Kuaförünü tebrik ediyor, esnafımızı da inşallah bu şekilde teşvik etmek adına yine denetimlerimiz aralıksız sürecek. Bu kriterlere uyan ve kriterleri aşan esnaflarımıza Beyaz Bayrak, Altın Makas, Altın Bıçak, Altın Kürek uygulamalarımız devam edecektir. Kuaför arkadaşı tebrik ediyorum, çalışma hayatında başarılar diliyorum. Bu almış olduğu sertifikayı, bu Beyaz Bayrağı yere düşürmeyeceğine kanaatimiz tamdır. Çalışma hayatında başarılar diliyorum” diye konuştu.

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