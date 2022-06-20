Tapuda 5 milyon liralık dolandırıcılık son anda önlendi

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Şanlıurfa’da başkasına ait kimlikle Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) üzerinden talep oluşturarak, başkasına ait 5 milyon lira değerindeki arsanın satışını yapmak isteyen kişiler, tapu memurunun dikkati sayesinde yakalandı.

Şanlıurfa'nın Haliliye Tapu Müdürlüğünde adına kayıtlı arsayı satışa çıkarmak için eDevlet şifresi alan kişilerin Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) üzerinden talep oluşturmaları sonrasında yetkili tapu memuru, noterden alınan

vekalet, talep formunu ve formda yer alan fotoğrafı incelemeye aldı. Tapu memurunun noter vekaletindeki imza ve fotoğraftan şüphelenmesi üzerine yurt dışında yaşayan A.K. isimli kişinin kimliğinin sahte olduğu asıl malike ulaşılarak tespit edildi. Sahteciliğin kesinleştirilmesinden sonra kolluk kuvvetleri ile Haliliye Tapu Müdürlüğü koordinesinde suçüstü yapılmak üzere satış işlemi hazırlandı. İşlemi yapan dolandırıcılara harç ve randevu için SMS gönderildi. Tapu müdürlüğüne gelen dolandırıcılar satış işlemi yaptıkları sırada emniyet görevlileri tarafından suçüstü yakalandı.

Haliliye Tapu Müdürlüğü personelinin gayretiyle ekonomik değeri 5 milyon lira olan gayrimenkulün satışı engellendi.

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