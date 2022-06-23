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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa’da atığını getir hediyeni götür projesi

İHA

Şanlıurfa’da atığını getir hediyeni götür projesi

Hliliye Belediyesi tarafından başlatılan “Atığını Getir Karne Hediyeni Götür” kampanyasına yoğun ilgi gösterildi.
Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, yürüttüğü rutin çalışmaların yanı sıra temiz bir çevre için yürüttüğü projeler ile takdirleri topluyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın girişimleri ile 2019 yılında geri dönüşüm ve sıfır atık projeleri ile Haliliye pilot ilçe seçildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından belediyeye hibe sağlanırken, daha temiz ve geri dönüşüme duyarlı bir ilçe için çeşitli adımlar atıldı. Haliliye Belediyesi, geri dönüşüm ve sıfır atık çalışmaları ile birçok belediyeye örnek olurken, Şanlıurfa’da bir ilk olan Sıfır Atık Market ile duyarlı bireylerin yetişmesi hedefleniyor. Vatandaşların atıklarını götürdüğü ve uygulanan puan sistemi ile çeşitli hediyelerin verildiği Sıfır Atık Market, bu kez çocukların yüzünü güldürdü. Karne alan çocuklar için “Atığını Getir Karne Hediyeni Götür” kampanyası başlatan Haliliye Belediyesi, kampanya ile yüzlerce çocuğa ulaştı. Okulların tatil edilmesiyle kitaplarını Devteyşti ve Şair Nabi Mahallelerinde bulunan Sıfır Atık Market’e götüren çocuklara; diş fırçası, sıfır atık serüveni kitap oyunu, boyama kitabı, hikaye kitabı, futbol topu ve puzzle gibi çeşitli hediyeler verildi. Kitap karşılığında karne hediyesi alan çocuklar, temiz bir dünya için atıkları geri dönüşüm materyallerine atacaklarını ifade ederken, karne hediyeleri için Haliliye Belediyesine ve Başkan Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.
Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise kampanyanın devam ettiği ve çocukların evlerindeki eski kitap ve defterlerini getirmeleri halinde çeşitli hediyelerin verileceği kaydedildi.

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