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Erbakan: Enflasyon canavarı yeniden karşımızda

DHA

Erbakan: Enflasyon canavarı yeniden karşımızda


Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Milyonlarca vatandaşımızın büyük sıkıntılar içinde yaşam mücadelesi verdiği ve sıkıntılarının her geçen gün arttığı bir süreçten geçiyoruz. Bir zamanların o çok meşhur enflasyon canavarı, milyonlarca vatan evladını yutmak için yeniden karşımıza geçmiştir" dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin 2´inci olağan il kongresine katılmak üzere Şanlıurfa´ya geldi. Meşalelerle karşılanan Fatih Erbakan, Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda düzenlenen kongrede, hükümetin ekonomi politikasını eleştirdi. Bugün bölgede her iki gençten birinin veya bazı yerlerde 3 gençten 2´sinin işsizliğin pençesine düştüğünü belirten Erbakan, "Genç ve dinamik nüfusumuz, işsizliğin ya da sefalet ücretlerinin pençesinde kıvranmaktadır. Evlenmek isteyen gençlerimiz, gittikçe artan maliyetler yüzünden ya evlenememekte ya da aileleriyle birlikte büyük borçlar altına girmektedir. Yuva kurmaya çalışan gençlerimiz için, başlarını sokacak ev bulabilmek iyice zorlaşmış durumdadır. Birçok şehrimizde, mevcut asgari ücret, ev kirası ödemeye yetmemektedir. Hukuk mahkemelerindeki davaların neredeyse yarısı, kiracı ev sahibi anlaşmazlıklarından kaynaklanmaktadır. Büyük bir sosyal kriz ülkeyi tehdit ederken, hükümetin ortaya koyduğu sözde çare nedir? Ev kirası zammına, sadece bir yıl süreyle uygulanmak üzere, yüzde 25 üst sınır getirmek" dedi
6'LI MASA KAVGASI BÜYÜYOR
Türk milletinin altılı masadan da ümidini kestiğini söyleyen Erbakan, "Masayı oluşturan partiler arasında büyük sıkıntılar vardır ve bu sıkıntılar gerek genel başkanların gerekse diğer parti yöneticilerinin değerlendirmelerine yansımaktadır. Her partinin kendi tarafına çekmeye çalıştığı masadan gelen çatırtılar, Türkiye'nin her köşesinden duyulmaktadır. Bir defa masadaki hiçbir parti ekonomik krizi çözecek somut projeler ortaya koyamıyor" dedi.
IRKÇILIĞA KARŞIYIZ
Irkçılığın her çeşidini reddettiklerini de dile getiren Erbakan, "Bugün dış güçler, dünya siyonizmi, ırkçılığı ve mezhepçiliği bizi birbirimize düşürmek ve ayırmak için kullanıyor. Bunlar ne Türk'ün ne de Kürt'ün selametini isterler. Asıl maksat bölmek, parçalamak ve yutmaktır. Bu oyunu bozacak olan ancak ve ancak Milli Görüş iktidarıdır. Irkçılıkla mücadele ettiği için siyasi bedel ödetilen Erbakan hocamızın öncülüğündeki Refah Partisi'nin Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi doğu ve güneydoğu illerimizde de, bu illerimizde yaşayan kardeşlerimizi ne büyük hizmetlerle buluşturduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz" ifadesini kullandı.
`BÜTÇENİN KENDİSİ KADAR EK BÜTÇE Mİ OLUR ALLAH AŞKINA?´
Siyasetteki ek bütçe tartışmalarına da değinen Erbakan, şunları söyledi:
"Bu iktidar, 2022 bütçesini altı ayda eskitti. 1 trilyon 750 milyar liralık 2022 bütçesine ilave olarak tam 1 trilyon 80 milyar 515 milyon lira istenmektedir. Bütçenin kendisi kadar ek bütçe mi olur Allah aşkına? Mevcut iktidar, `2023'ün de bütçesini şimdiden alacağım ve yutacağım. Bir sonraki senenin bütçesini şimdiden bu senenin 6´ncı ayında istiyorum´ demektedir. Peki neden böyle oldu? Sadece bu senenin faiz gideri 300 milyar lira, eğer iktidar 4 sene daha devam ederse bir 800 milyar daha faize gidecek. Bir diğer sebep de imtiyazlı holdinglere kaynak aktarılması. Siz eğer 13 şehir hastanesini, 57 hastane parasına yaptırıp milyarlarca doları müteahhitlere aktarırsanız, bu da yetmedi deyip bu holdinglere 128 kez vergi muafiyeti getirirseniz, tabii ki daha 6'ncı ayda bütçeniz delinir. Bunun yanında bir de milyarlık kamu israfı, milyonlarca liralık zırhlı araçlar, 5-7 maaş alan bürokratlardan bütçeye para kalmaz. Paralar faize, imtiyazlı holdinglere ve israfa gidiyor. Bu iktidar bu sistemle 20 sene değil 120 sene iktidarda kalsa milletin derdine derman bulamaz."DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2022-06-26 18:33:19

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