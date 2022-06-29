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Şanlıurfa, İslam ülkeleri turizm başkenti oldu Şanlıurfa’da 2023 turizm kenti sevinci

İHA

Şanlıurfa'nın, İslam İşbirliği Teşkilatının 11. Turizm Bakanları Konferansı'nda "2023 turizm kenti" seçilmesiyle her kesimden vatandaş büyük sevinç yaşadı.

Şanlıurfa, İslam ülkeleri turizm başkenti oldu Şanlıurfa’da 2023 turizm kenti sevinci

Şanlıurfa’nın, İslam İşbirliği Teşkilatının 11. Turizm Bakanları Konferansı'nda "2023 turizm kenti" seçilmesiyle her kesimden vatandaş büyük sevinç yaşadı.
İslam İşbirliği Teşkilatının 11. Turizm Bakanları Konferansı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirildi. Türkiye’yi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un temsil ettiği toplantıda, Şanlıurfa İslam ülkelerinin "2023 turizm kenti" oldu. Özbekistan’ın Hiva şehri ise "2024 yılının turizm kenti" olarak belirlendi. Karar sonrası kentte büyük sevinç yaşandı. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile yaptıkları açıklamada, kararın hayırlı olmasını diledi. 2023 yılında dünyanın dört bir yanından Şanlıurfa’ya ziyaretçilerin gelmesini beklediklerini aktaran esnaf ve vatandaşlar da kararın açıklanmasıyla çok mutlu oldukları söyledi.

“Şanlıurfa için çok güzel bir müjde verildi”
Valilik toplantı salonunda açıklamada bulunan Vali Ayhan, "Şanlıurfa için çok güzel bir müjde verildi. Çok güzel ve hayırlı bir işe imza atıldı. Öncelikle emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz İslam İşbirliği Teşkilatının 57 üyesi bulunan bu teşkilatımızın 2014 yılından itibaren her yıl bir ilimizi turizm başkenti ilan ediyorlar. Bunu biliyorsunuz, ilki de Kudüs'tü. Daha Medine, Konya ve benzeri ilerimiz oldu. Şimdi 2023 yılında Urfa'mız oldu. Hakikaten Cumhuriyetimizin 100. yılına denk gelmesi açısından da çok çok anlamlı oldu. Dolayısıyla 2023 Urfa için çok önemli bir yıl olacak. Urfa’nın gıpta ile izleneceği bir yıl olacak. Bu bize güç verecek. Bütün İslam camiası, inanç şehri, peygamberler şehri Urfa'nın daha gözde bir il olması için güzel etkinliklerle anılacak. Şimdiden heyecanını paylaşıyoruz. Urfa'mıza hayırlı uğurlu olsun. 2023'te el birliği ile güç birliği ile var gücümüzle çalışacağız. Bu kararın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.
Belediye Başkanı Beyazgül, “Şanlıurfa olarak İslam İşbirliği Teşkilatı 2022 turizm şehri için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile koordinasyon halinde adaylık başvurusunda bulunduk. Türkiye'mizin en gözde şehri Şanlıurfa, 2023 yılı İslam İşbirliği Teşkilatı ile turizm şehri olarak seçildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin tüm dinamikleriyle, vekillerimizle, STK´larımızda tabii başta valimizle birlikte ortak akıl paydasında buluşarak, şehrimizin kadim kültürünü ve değerlerini, ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtacağız. İnşallah bu gayretler neticesiyle Şanlıurfa'ya gelen yerli ve yabancı turistler artarak devam edecektir. Bugün de aynı şekilde Şanlıurfa turizm yönünden çok zengindir. İnşallah bu sürekli bir hale gelecektir. Memleketimiz için hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.
Almanya'dan memleketi Şanlıurfa'ya gelen vatandaşlardan Mutlu Yaşar, "Ben bir Urfalı olarak çok mutluyum, çok gururluyum. Bir Urfalı olarak bütün insanları buraya davet ediyorum. Ben doğma büyüme buralıyım. Ben Almanya’dan geldim. Hayır işlemek için, annem için, ailem için ben Şanlıurfa’ya hep gelirim. Gelmeye de devam edeceğim” dedi.
Vatandaşlardan Fadime Kıldı da “Şanlıurfa zaten çok önceden de hak etmişti. Gerek tarihi mekanlarıyla gerek kültürüyle büyük bir şehirdir. Peygamberler şehri olarak geçiyor. Zaten bunu hak etmişti. Şanlıurfalı olarak çok mutluyuz. Gurur verici bir duygu, çok mutluyuz" şeklinde konuştu.
Vatandaşlardan Fikriye Kaçar, "Bu haberi gördüğümde çok mutlu oldum. Çünkü Şanlıurfa'nın uluslararası alanda adının duyurulması gerektiğini düşünüyordum. Gerek tarihsel açıdan, gerek kültürel açıdan çok zengin bir şehiriz. Bu yüzden Şanlıurfa'nın uluslararası alanda duyurulması, daha fazla turist demek, ekonomik anlamda gelişmek demektir. Bu yüzden çok mutluyuz, Şanlıurfa'nın daha çok gelişeceğine inanıyoruz" dedi.
Esnaf Recep Çelik de "Burası peygamberler şehri diye geçiyor. Zaten peygamberler buraya geliyordu. Burayı görmeye, buranın tarihini öğrenmeye geliyordu. Herkesin gelmesini istiyorum. Şanlıurfa, turizm başkenti olmayı hak etti. Daha önce resmi değildi, şimdi resmileşti, çok güzel oldu. Bütün turistleri buraya bekliyoruz" diye konuştu.
Esnaf Hüseyin Korkmaz ise “Memleketimiz için güzel bir haber. Bugün bu haberi öğrendik. İnşallah memleketimiz için, şehrimiz için, vatandaşlarımız için güzel sonuçlar doğar. İnşallah Urfa'mızın daha ileri daha güzel yerlere gelmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla kararın hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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