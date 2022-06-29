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Doktoru darbeden 3 şüpheli itiraz üzerine tutuklandı (2)

DHA

Doktoru darbeden 3 şüpheli itiraz üzerine tutuklandı (2)


'LİNÇ EDİLMEKTEN TUVALETE GİREREK KURTULDUM'
Şanlıurfa´nın Viranşehir ilçesinde özel bir tıp merkezinde görevli doktor Şeyhmus Baraj, hasta yakınlarının saldırısından tuvalete girerek kurtulduğunu söyledi.
Viranşehir´de sıra nedeniyle tartıştığı hasta yakınlarının saldırısına uğrayan ve diplomasını yırtarak mesleği bıraktığını anlatan Şeyhmus Baraj, yaşadığı olayla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Akşam nöbetindeyken 5-6 kişi tarafından linç girişimine maruz kaldım. Bu olay yaklaşık 3-4 dakika sürdü. Bu linç girişimi tuvalette sığınmam ile son buldu. Muhtemelen saldırganlar o esnada insafa geldiler ve öyle gittiler. Olayın devamında ben devlet hastanesine giderek, darp raporu aldım ve davacı olup şikayetçi olduğumu belirttim. Polis ekipleri intikal ettikten sonra kamera görüntülerin incelenmesi üzerine 3 şahıs gözaltına alındı. Saldırganların serbest bırakıldıklarını öğrenince linç girişimden daha büyük bir travma yaşadım."
'BAKANIMIZ GECE ARADI' 
Saldırganların serbest bırakılmasıyla psikolojisinin bozulduğunu belirten Baraj, "Saldırganlar serbest kalınca bütün umudumu yitirip o anda diplomamı yırttım. Açıkçası diplomamı yırttığımda yeniden hekimlik yapmayı düşünmüyordum. Sosyal medyada yaşananlara meslektaşlarım ve vatandaşlar duyarsız kalmadı. Sağlık Bakanımız gece beni aradı ve geçmiş olsun dileğinde bulunup, olayın takipçisi olacağını söyledi. Saldırganların neden serbest bırakıldıklarının kendisinin de anlamadığını bunun bir katalog suçu olduğunu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile şahsi olarak görüştüklerini bu problemin çözüme kavuşması için uğraştığını aktardı. Bakanın paylaşımı üzerine şahıslar bugün tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu konuda Sağlık Bakanımıza teşekkür ediyorum. Sağlık Bakanı tıp camiasının sağlık camiasının en üst kademesidir. Viranşehir´de bir tıp merkezinin acil merkezinde bir doktor darbedildiği için hukukun işlemesi, Sağlık Bakanı'nın atacağı tweete kalmamalıdır" ifadelerini kullandı.
SAĞLIKTA ŞİDDETİN BAŞKENTİ ŞANLIURFA´DIR
Sağlık çalışanlarının kanayan yarasının şiddet olduğuna vurgu yapan Baraj, "Şu anda benim tek sıkıntım doktorların ve sağlık çalışanlarının birden fazla problemi olabilir ama en çok kanayan yaramız da sağlıkta şiddettir ve bunun da başkenti Şanlıurfa'dır. Şanlıurfa´nın bütün insanları da bilir, hiçbir zaman artık doktorlara kolayca erişemiyorlar. Bunun sebebi de halkın doktorlara gösterdiği tepkidir. Ben artık bir sonraki saldırıya ne zaman uğrayacağımı düşünmektense diplomamı yırtıp herhangi bir mesleği yaparak kafam rahat yaşamaya karar verdim" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2022-06-29 17:16:33

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